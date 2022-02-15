الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل وسائق في اتهامهما بالاتجار بالمخدرات في القليوبية

حبس
حبس

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عاطل وسائق مقيمين دائرة مركز بنها لممارستهم نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة أقراص مخدرة ومنشطات جنسية"، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد ورود معلومات سرية بقيم عاطل وسائق مقيمين دائرة مركز شرطة بنها بممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكلت حملة أمنية من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية وضباط مركز شرطة بنها وتمكنوا من ضبط "ع ع "،26 سنة سائق، و"أ ع " 32 سنة عاطل، مقيمان دائرة مركز شرطة بنها وبحوزتهما 1800 قرص مخدر مختلف الأنواع، 12456 قرص منشط جنسي مختلف وكميات أخرى من الأقراص المنشطة الجنسية مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر مبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية القليوبية عاطل سائق لمواد المخدرة

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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