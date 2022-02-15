الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس المجلس الأعلى للإعلام: الأزهر سيظل قلعة العلم والعلماء

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وأعرب كرم جبر عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر وجهوده في نشر صحيح الدين، والتعريف بالإسلام الوسطي وتفنيد شبهات المتطرفين ومجابهة أفكارهم، مؤكدا أن الأزهر كان وسيظل قلعة العلم والعلماء التي تُصدر المعرفة والثقافة للعالم كله.

من جانبه، شدد فضيلة الإمام الأكبر على ضرورة تبني الإعلام استراتيجيات هادفة لخدمة المجتمعات وتعزيز القيم والأخلاق والتحلي بالمصداقية وأمانة الكلمة، واحترام وعي الشعوب.

فضيلة الإمام الأكبر كرم جبر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مقر مشيخة الأزهر

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