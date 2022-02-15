الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 35 محضر تموينى ضد أصحاب المخابز المخالفة بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

وجهت مديرية التموين بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، حملة لضبط أصحاب المخابز المخالفين، بإشراف المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وأسفرت الحملات عن تحرير 35 مخالفة بمراكز المحافظة على مدار الـ24 ساعة المنقضية وحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وشملت الحملة مدن قطور وطنطا والمحلة الكبرى، وأسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في مدينة قطور.

كما تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 13 محضرًا بمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبرى، خلال 24 ساعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 13 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية،  بمركز طنطا.

تأتي الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

تحرير قدم محاضر مخالفات اصحاب مخابز بلدية وسياحية بقطور الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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