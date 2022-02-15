التحريات: اختلال عجلة القيادة وراء مصرع مستشار بقضايا الدولة

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في واقعة وفاة المستشار وحيد عوض نائب رئيس الهيئة لرئاسة المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة بطريق العروبة بمنطقة مصر الجديدة، أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق سبب الحادث واصطدام السيارة بالجزيرة الوسطي ثم اصطدامها بسور فيلا ونتج عن الحادث وفاة المستشار وحيد عوض وإصابة سائقه.

توفي المستشار وحيد عوض، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث سير أثناء استقلال سيارته بطريق العروبة.

وباشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية ياسر أبوغنيمة، والمستشار إبراهيم صديق رئيس نيابة مصر الجديدة، وانتقل المستشار كريم مليجي، وكيل نيابة مصر الجديدة، إلي موقع الحادث لإجراء المعاينة وسؤال الشهود.

وسبق للفقيد المستشار وحيد أحمد أن تولى رئاسة عدد من الأقسام القضائية وعمل بالتفتيش الفني بالهيئة، كما سبق له العمل أمينا عاما للهيئة، وتمت إعارته مستشارا قانونيا لبنك برقان والبنك المركزي الكويتي.

وانتدب الفقيد مستشارا قانونيا لبنك الاستثمار القومى وجهاز شئون البيئة والمجلس القومى للشباب.

تخرج المستشار وحيد عوض من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد عام 1982 وعين عضوا قضائيا بالهيئة عام 1985.