الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: لا نريد الحرب.. و«شولتز»: هناك أفقا للتعاون مع روسيا

بوتين
بوتين

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم، أن هناك أفقا للتعاون مع روسيا.

واختتمت في الكرملين اليوم المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس.

واستمر اللقاء بين الزعيمين أكثر من 3 ساعات.

وقال المستشار الألماني في مؤتمر صحفي جمعه مع الرئيس الروسي، بحثت مع الرئيس بوتين عددا من القضايا بما فيها الطاقة.

‏وأضاف من المهم خفض التصعيد عند حدود أوكرانيا لتفادي نشوب حرب.

وقال «شولتز» لم نصل إلى طريق مسدود لحل الأزمة الراهنة وعلينا العودة للحوار واستبعاد خيار.

وتابع «شولتز» أي هجوم روسي على أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة ويجب وقف، فيما أشار إلى أن هناك إمكانية لإجراء حوار وإنهاء الأزمة الراهنة، معلنا عن العمل مع حلف الناتو لإجراء حوار بشأن الأمن الجماعي.

وأضاف «شولتز»: «هناك مخاوف من تمركز أكثر من 100 ألف جندي روسي قرب حدود أوكرانيا».

فيما أكد سعيه لتحسين العلاقات وإبقاء التعاون الألماني الروسي.

ومن جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المستشار الألماني لديه توجه لتعامل براجماتي ثنائي مع روسيا.

وأضاف أن الردود الغربية على مقترحاتنا لا تستجيب لمطالباتنا بخصوص ضمانات أمن روسيا.

 وتابع: «أكدنا ضرورة عدم تعزيز أمن دول على حساب أمن الدول الأخرى، مضيفا تطرقنا إلى الأوضاع في أوكرانيا ولا شك أن كييف تتهرب من تعهداتها».

وقال بوتين إن السلطات الأوكرانية تمارس انتهاكات بحق المناطق الشرقية لأوكرانيا.

وتابع أن الردود الغربية والأمريكية لم تستجب للمطالب الروسية، مشيرا إلى أن الردود الغربية والأمريكية لم تلب المطالب الروسية. 

وقال: «لا نريد الحرب واقترحنا مبادرات لإطلاق مفاوضات للتوصل لاتفاق بشأن الأمن المشترك ولم نتلق ردا إيجابيا».

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وائل لطفي

الفن المصرى

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