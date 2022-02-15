فودافون أول شركة اتصالات تحصل شهادة ISO 50001 لنظام إدارة الطاقة

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◄ فودافون تقود الحفاظ على البيئة في قطاع الاتصالات..وتحصل على شهادة ISO 50001 لتطبيق معايير ترشيد الطاقة

في ضوء استراتيجية فودافون العالمية لترشيد الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للحفاظ على البيئة، حصلت فودافون مصر على شهادة المطابقة الفنية لنظم إدارة الطاقة ISO 50001، لتصبح من أوائل الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات في إفريقيا والشرق الأوسط التي حصلت على هذه الشهادة لتطبيقها أفضل أنظمة في مجال إدارة وترشيد الطاقة في كافة منشآتها سواء المباني الإدارية ومراكز البيانات وكذلك الفروع.

يأتي ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة لتطبيق معايير الاستدامة البيئية ضمن رؤية مصر 2030، واستضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم "COP 27" في مدينة شرم الشيخ، وفي ضوء إيمان فودافون مصر والتزامها أمام عملائها بأهمية الحفاظ على البيئة ووضع منظومة عمل متكاملة تضع في أولوياتها ترشيد استخدام الطاقة بهدف تأمين متطلبات التنمية المستدامة.

ومنحت فودافون مصر شهادة ISO 50001 بعد تطبيق شركة الاتصالات الأولى في مصر معايير من شأنها الحد من إهدار الطاقة عبر جمع البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل متعلقة باستخدام الطاقة، وتنفيذ تقنيات تكنولوجية حديثة موفرة للطاقة، بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية من خلال استخدام الطاقة بشكل أفضل، ووضع سياسة معينة لاستخدام الطاقة من خلال وضع أهداف قابلة للتحقيق وتصميم خطط عمل للوصول إليها وقياسها.

وفي هذا الصدد قال أسامة سعيد، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة فودافون مصر: "فخورين بحصول فودافون على شهادة ISO 50001 لتصبح أول شركة اتصالات في مصر تحصل على هذه الشهادة، مما يؤكد اهتمامنا بالحفاظ على البيئة من خلال ترشيد الطاقة عبر التزامنا الصارم بتطبيق كافة الإجراءات التي تضمن ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة، ونعمل على نشر الوعي بأهمية هذه الإجراءات والتي تحقق عائد ينعكس على المجتمع كله".

وتعد شهادة ISO 50001 دليلًا قويًا ومعتمدًا على تطبيق فودافون لأفضل الممارسات في ترشيد إدارة الطاقة، حيث يتمثل دور ISO 50001 فى مساعدة المؤسسات على تحسين كفاءة الطاقة بالإضافة إلى تحقيق عائد على الاستثمار من خلال تطبيق ISO 50001، ويتيح المعيار للمؤسسات إنشاء الأنظمة والعمليات اللازمة لتحسين أداء الطاقة، بما في ذلك كفاءة الطاقة واستخدامها واستهلاكها.

وتتبني شركة فودافون العالمية، استراتيجية عالمية تهدف إلى الحد من تأثير أنشطة الشركة على البيئة في السنوات القادمة، من خلال القضاء على نسبة 50% من انبعاثات الكربون لشركة فودافون، الأمر الذي من شأنه أن يضع الشركة على طريق الاعتماد الكامل على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025، وتخطط فودافون أيضًا للقضاء تمامًا على أنشطتها المسببة لانبعاثات الكربون بحلول عام 2040 لتوليد انبعاثات كربونية صفرية بالإضافة إلى دورها في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

وتضاف شهادة ISO 50001 إلى السجل المشرف لشركة فودافون مصر، من الشهادات المتميزة في كافة النواحي منها فوزها بجائزة مؤسسة Great Place to Work عن أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، وجائزة الختم المصري للمساواة بين الجنسين عن تجربتها الناجحة في توفير بيئة عمل مثالية للسيدات خاصة في مجال التكنولوجيا.