الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يأمر بنقل الأسواق العشوائية من داخل أولاد صقر

الاسواق
الاسواق

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب بدوى الشحات رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بنقل الأسواق العشوائية الموجودة بوسط المدينة إلى أماكن جانبية، بعيداً عن الطرق والشوارع الرئيسية لخلق السيولة المرورية وعدم تعطيل حركة السيارات وعبور المواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بتشكيل فريق عمل وتم نقل الأسواق العشوائية بعيداً عن الطرق المؤدية إلى مجمع المدارس (الثانوية - الإعدادية - طريق مدرسه الصنايع بالبحاروة)، وتم التنبيه على الباعة بعدم افتراش مكان الأسواق القديمة بعد أن تم توفير أماكن بديل لهم داخل المدينة لممارسة أنشطتهم التجارية المختلفة..  لتتمكن رئاسة المركز من استكمال أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها بالمدينة بعمل حدائق ومتنزهات وممشى ليكون متنفسا جديداً للأهالي.

وأكد محافظ الشرقية أهمية نقل الأسواق العشوائية خارج مدن المحافظة والطرق الرئيسية وذلك للقضاء على المشاكل المرورية داخل المدن، وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها إجراءات السلامة والصحة المهنية واشتراطات الأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة 44 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 6 آلاف و561 متر مباني و1 فدان و11 قيراطا بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ ١٩، وأسفرت عن إزالة 37 حالة تعد بمساحة 6 آلاف و561 متر مباني و7 حالات تعد بمساحة 1 فدان و11 قيراطا بمراكز (كفر صقر - منيا القمح - ههيا - أبو حماد - فاقوس - أولاد صقر - مشتول السوق) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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