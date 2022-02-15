وزير الأوقاف لأئمة فلسطين: لستم وحدكم.. نحن معكم

كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والشيخ حاتم محمد حلمي، وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، والدكتور محمود صدقي الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية وقاضي قضاة فلسطين، الأئمة من مصر وفلسطين المشاركين في الدورة التدريبية المشتركة اليوم الثلاثاء 15/ 2/ 2022م بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، بحضور عدد من واعظات وزارة الأوقاف.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تدريب وتأهيل الأئمة والواعظات قضية توليها وزارة الأوقاف أولوية أولى، وتطبيق للحكمة التي تقول: العلم من المَهد إلى اللَّحد ، فلا سبيل إلى الوصول إلا بالإتقان، مؤكداً أنه أصبح لدينا نخبة من الأئمة والواعظات نفخر بهم ، وأن الوزارة قامت بجهود مضنية لتدريبهم وتأهيلهم.

وبين أن التدريب المشترك بين أئمة مصر وغيرها من دول العالم ليس فقط من أجل التدريب بل لتحقيق التعايش والتفاهم وتبادل الخبرات بين أئمة البلدين.

وأوضح أن أكاديمية الأوقاف الدولية تقدم العديد من الدورات المتقدمة على أيدي لجنة من كبار العلماء في مختلف التخصصات والمجالات.

وأكد أن البرنامج الذي قدمته وزارة الأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة الفلسطينيين والمصريين كان متميزًا جدً،ا حيث حاضر في هذا البرنامج كبار أساتذة الجامعات المصرية، وأن الهدف من هذا البرنامج المشترك إرسال رسالة أكبر من أن تكون رسالة علمية فقط ، ولكنها رسالة علمية وقومية مفادها "لستم وحدكم .. فنحن معكم".

وأكد أنه ما كان لنا أن نصل إلى هذه الدرجة من التدريب إلا في إطار النهضة الوطنية الكبرى التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالنجاح يولد النجاح، والنشاط يولد النشاط، وما يحدث في وزارة الأوقاف المصرية هو جزء مما يحدث في مصر وهو جزء من بناء الجمهورية الجديدة.