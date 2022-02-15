الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين بنشر أخبار كاذبة

متهمين
متهمين

جددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

النيابة العامة التحقيقات بيانات كاذبة الدولة المصرية جماعة إرهابية شائعات

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