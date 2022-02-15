المعمل الجنائى يفحص حريقًا نشب فى شقة بالغربية بسبب تسرب غاز

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الثلاثاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شقة سكنية، وفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث، والاستعلام عن الحالة الصحية لشقيقبن أصيبا في الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا بنشوب حريق في شقة بأحد العقارات بمدينة طنطا .

وبالانتقال تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين نشوب حريق بشقة سكنية بأحد العقارات مستأجر لكل من (شقيقين)، واحتراق بعض محتويات الشقة، وإصابتهما بحروق وكدمات متفرقة وتم نقلهما لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



وبالفحص تبين نشوب الحريق نتيجة تسرب بإحدى أسطوانات الغاز بالشقة محل الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.