«كيميا بينهما».. سر الارتباط القوى بين ميجان ماركل والأمير هاري

يمتلك الأمير هاري، ودوقة ساسكس ميجان ماركل، كيمياء فلكية مذهلة، فهما ثنائي مميز بالعائلة المالكة البريطانية، فقد خطفا هاري ، 37 عامًا ، وماركل، 40 عامًا ، أنظار العالم، واستقطبا وسائل الإعلام، خاصة بعد قرار التخلي عن مهامهما الملكية.

سر الارتباط القوى بين ميجان ماركل والأمير هاري

ووفقًا لموقع nypost»» يتميز الثنائي بمتابعة المحبين لهما وهذا ما نراه عبر السوشيال ميديا، منذ لقائهما عام 2016 وبدء علاقتهما الرومانسية حتى الزواج.

ووفقًا للموقع يتمتع الثنائي بعلاقة رومانسية نتج عنها طفلين ، فما قصة الثنائي وتوافق الأبراج الخاص بهم ؟.

- ولد الأمير هاري في 15 سبتمبر 1984، فهو ينتمي لبرج العذراء وشخصيته تميل للقوة والسيطرة، حيث أنه لا يحب أن تتم السيطرة عليه ويقدّر التقاليد، فهو شخص مسئول.

-ذكي ويفهم من أجل الحصول على ما يريد، يخطو طريقه بدقة وحذر، ويحلل كل شئ، كما أنه مفعم بالحيوية دون الحاجة إلى أن يكون فوق القمة وهو إنسان متفائل وحنون.

ومن جهة أخرى تعد ميجان ماركل من مواليد 4 أغسطس 1981 فهي صاحبة برج الأسد وتتمتع بـ

- شخصية متحمسة ونابضة بالحياة ومتوازنة، كما أنها شخصية اجتماعية ومحبوبة، حيث أن لديها جودة ساحرة ومغناطيسية.

- لديها تفاؤل طبيعى، مما يعني أنه من المفترض أن تكون نجمة.