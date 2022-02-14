بعد اقتراب نشر مذكراته.. هاري يجدد تهديده للعائلة المالكة بتعاقده مع كاتب الأشباح

حذر أصدقاء الأمير هاري من أن مذكراته المحظورة ستكشف عن مشاعره الحقيقية تجاه زوجة والدته كاميلا ومن المرجح أن يتسبب الكتاب في هزة كبرى في النظام الملكي حتى جوهره.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه من المقرر أن ينشر دوق ساسكس البالغ من العمر 37 عامًا كل شيء علنًا عن علاقته مع عائلته المنفصلة في مذكرات بقيمة 14.7 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) والتي من المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا العام.

وتابعت أن العائلة المالكة شعرت بقلق عميق من قرار هاري التعاون سراً مع كاتب الأشباح الحائز على جائزة بوليتزر جي آر مورينجر فيما وصفه ناشروه بأنه "الحساب النهائي للتجارب والمغامرات والخسائر ودروس الحياة التي ساعدت في تشكيله".

وقالت مصادر مطلعة إن الملكة اليزابيث الثانية والأمير تشارلز والأمير ويليام قد صدموا تمامًا بإعلان هاري المفاجئ بأنه كان يعمل سراً على مذكراته التي لم تحمل عنوانا حتى الآن منذ أكثر من عام.

وحذر كتاب ملكيون من أن الكتاب الذي يحتمل أن يكون متفجرًا يمكن أن يحرق المزيد من الجسور والعلاقات الضعيفة بين دوق ساسكس والعائلة المالكة.

وحذرت مصادر مقربة من دوق ساسكس من ان المذكرات قد تثير قشعريرة في العائلة المالكة مع ظهور أنباء عن الكتاب سيكون متفجرا ويركز على كاميلا باركر زوجة ابيه.

وقال أصدقاء هاري: "إذا اعتقدوا أنه أصبح لينًا ، فهم مخطئون، فقط انتظر صدور الكتاب لأنه سيهز النظام الملكي حتى النخاع".

وتعرض الأمير هاري لانتقادات شديدة هذا الأسبوع لتجاهله على ما يبدو حقيقة أن جدته الملكة قد منحت كاميلا البركة لقب الملكة القرينة عندما يتولى الامير تشارلز العرش.

واكدت الصحيفة انه في البداية ، لم يصدر الأمير أي إعلان عام ، لكنه كسر صمته بعد أربعة أيام من قصره في كاليفورنيا ، أشاد بعمل والدته ديانا في مجال الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية، وبالنسبة لكاميلا اكافى بتصريحات نقلتها كاتبة ملكية على لسانه بانه سعيد من اجلها.

يقول مصدر مقرب من الأمير إن صمته الأخير بعبّر عن الكثير ويزعمون أن هاري ما زال في علاقة فاترة مع زوجة أبيه.