ليبيا: دخول 39 حالة إصابة بكورونا المستجد لمراكز العزل

أعلنت ليبيا، دخول 39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لمراكز العزل، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما خرج 25 شخصًا بعد تعافيهم.

وأكدت وزارة في بيان لها، وجود 208 حالات إصابة بفيروس "كورونا المستجد" بمراكز العزل حاليًا، منها 120 في العناية الفائقة، و88 بالأقسام.

وأوضح البيان، أنه تُوفي 16 مصابا في تلك المراكز خلال الفترة نفسها، حسب بيان الوزارة.

وسجلت ليبيا 475 ألفًا و604 إصابات بالفيروس، منها 42 ألفًا و921 حالة نشطة، بينما تعافى 426 ألفًا و540 حالة، وسُجلت 6143 حالة وفاة بالمرض، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كورونا حول العالم

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 414 مليوناً و19 ألفا و118 مصابا.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و845 ألفا و58 حالة، فيما تعافى 336 مليونا و108 آلاف و93 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 58540 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 473 وفاة.

بذلك تكون البرازيل قد سجلت 27 مليونا و538503 حالات إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 638835، وفقا لبيانات الوزارة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل 80 إصابة جديدة بكوفيد-19، انخفاضا من 84 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 40 من الإصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 26 حالة قبل يوم.

وسجلت الصين 44 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 39 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الإثنين 107094 إصابة مؤكدة، ولم يسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.