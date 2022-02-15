الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التعاون الدولي» تبدأ الإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية

وزارة التعاون الدولي
وزارة التعاون الدولي

في إطار الاعداد لاجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة عقدت وزارة التعاون الدولي، أمس، بمقر الوزارة، الاجتماع التحضيرى للجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وحضر الاجتماع ممثلون، عن وزارات الخارجية والداخلية والنقل والصحة والتجارة والصناعة وهيئة الدواء من الجانب المصري وتضمن الوفد الأردني ممثلين عن كل من  وزارة الصناعة والتجارة والتموين والصحة والنقل والجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء ووزارة العمل والزراعة.
وخلال الاجتماع تم بحث واستعراض ما تم انجازه من توصيات  نص عليها محضر الدورة السابقة من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في مجالات الكهرباء والطاقة والبترول والتجارة والصناعة والاتصالات والزراعة وكذا الاتفاق على عقد العديد من اللجان القطاعية كالدواء والزراعة والجمارك فى الفترة المقبلة كما تم التطرق لما سيتم طرحه من موضوعات على جدول أعمال الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة .

وكانت أعمال أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، عقدت في الأردن العام الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث شهدا التوقيع على 7 وثائق للتعاون المشترك في العديد من المجالات من بينها الربط الكهربائي والموارد المائية والأثار.

وتعتبر اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، هى أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.

الدورة الثلاثين المصرية الأردنية وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي الوفد الأردني مجالات الكهرباء

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الفن المصرى

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