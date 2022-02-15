بالتعاون مع جمعية خيرية.. «تضامن الغربية» تستكمل تقديم الخدمات الطبية للأسر الأكثر احتياجا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الثلاثاء، أنه يجري حاليًا استكمال تقديم الخدمات الطبية للأسر الأكثر احتياجًا ولعلاج غير القادرين بالغربية، بدعم إحدى الجمعيات الخيرية، تحت رعاية المديرية وأشارت المديرية، إلى استكمال نشاط الجمعية الطبي في مجال تقديم الخدمات الطبية المجانية تمامًا لمرضى العيون والقلب، وعدد من التخصصات الأخرى والتى تقدمها الجمعية للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة المحافظة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الجمعية بدأت فى تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب بمحافظة الغربية، حيث استهدفت خلال شهر فبراير إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

وأضاف أنه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهري في محافظة الغربية لشهر فبراير من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة، ما بين إزالة مياه بيضاء، ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية ، كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيا احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان تماما.

وعلى صعيد منفصل، قالت مديرية التضامن بمحافظة الغربية، أنه زراعة 10 أسطح منازل بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية كمرحلة تجريبية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بدعم من ذات الجمعية، وبالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى زراعة الأسطح، والإدارة الزراعية بمركز زفتى بمحافظة الغربية.

وأشارت مديرية التضامن بمحافظة الغربية، أن زراعة الأسطح شملت الخضروات كالخس والكابوتشا، والفلفل، والخيار، والطماطم، والباذنجان، والجرجير وكذلك مجموعة من الفواكه مثل العنب، مشيرة إلى أن زراعة الأسطح جاءت من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر في العديد من المنتجات الزراعية مع إمكانية تطوير المشروع من أجل تسويق الفائض، وبالتالي إيجاد مصادر دخل إضافية للأسرة.

ولفتت المديرية أنه جانب العديد من الفوائد المترتبة على زراعة الأسطح فهي بالإضافة إلى توفير المادة الطازجة الخالية من الكيماويات فإن المشروع يقلل من التلوث، ويحد من زيادة ثاني أكسيد الكربون في الأجواء المحيطة، بالإضافة إلى الحد من استهلاك المياه حيث يتم الرى بالتنقيط.