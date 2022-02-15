«ندى» تحكي قصتها المأساوية مع زوجها المدمن وتطلب الخلع

“اكتشفت بعد زواجنا بخمس شهور فقط أنه مدمن للمواد المخدرة -بيضرب هيروين-” بهذه الكلمات بدأت “ندى” بسرد تفاصيل دعواها القضائية التي تقدمت بها فى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة والتى طالبت فيها بخلع زوجها لإدمان المواد المخدرة وخاصة الهيروين.

وقالت ندى في دعواها: “ارتبطت به أثناء دراستنا في الجامعة ونشأت بيننا قصة حب، وبرغم رفض أهلي له بسبب تفكك أسرته وانفصال والديه عن بعضهم إلا أنني تمسكت به، وتصديت لهم من أجله واستمرت خطوبتنا لمدة 3 سنوات كاملة، وعندما حان ميعاد الزواج اكتشفت بأنه لم يجهز أي شئ بالشقة مما اتفق مع والدي عليه، ولم يشتري لي شبكة”.

وتدخل والده وقام بتجهيز شقة الزوجية بمنقولات رخيصة ليضمن استمرار الخطبة وإتمام الزواج لعلمه بعلة إبنه وعدم مصارحتنا بإدمانه قبل الزواج.

وأضافت ندى: "بعد زواجنا مباشرة استولى على أموال -النقوط - التي أعطاها لي أقاربي بعد الزواج، وعندما نفذت مني أموالي وطلبت منه أموال لشراء متطلبات المنزل، رفض إعطائي أي أموال، ظننت في البداية بأنه بخيل لكنه بعد شهور قليلة تم طرده من عمله بسبب إدمانه للمواد المخدرة واخفى عني ذلك، بدأت بتفتيش ملابسه ووجدت بحوزته لفافة اشتبهت أنها مخدر الهيروين عندما واجهته تأكدت بأنه مدمن لأنه انهال علي بالضرب وقام بأخذ المخدر من يدي وقام بطردي من شقة الزوجية ورفض إرجاعي وشرط علي للعودة بأن أبحث عن عمل لأنه ليس مستعد للإنفاق على أحد، وعندما فشلت في الطلاق منه وديًا وأخذ أغراضي، لجأت لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية لخلعه.