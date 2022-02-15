قناة مدرستنا 2 تشرح فيديو جديدا لتعلم اللغة الإسبانية
أعلنت قناة مدرستنا 2، شرح فيديو مهم للتعبير عن المشاعر باللغة الإسبانية.
وقالت القناة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بزك، إليكم طلابنا الأعزاء بعض من الجمل والأفعال التي تستخدم فى التعبير عن المشاعر باللغة الإسبانية، تعرّفوا عليها من الفيديو التالى.
كما يمكنكم مشاهدة حلقة "اللغة الإسبانية" كاملة، بتقنية الـ HD على قناتنا على اليوتيوب من خلال اللينك التالي:
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