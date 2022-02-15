الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قناة مدرستنا 2 تشرح فيديو جديدا لتعلم اللغة الإسبانية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت قناة مدرستنا 2، شرح فيديو مهم للتعبير عن المشاعر باللغة الإسبانية.

وقالت القناة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بزك، إليكم طلابنا الأعزاء بعض من الجمل والأفعال التي تستخدم فى التعبير عن المشاعر باللغة الإسبانية، تعرّفوا عليها من الفيديو التالى.

كما يمكنكم مشاهدة حلقة "اللغة الإسبانية" كاملة، بتقنية الـ HD على قناتنا على اليوتيوب من خلال اللينك التالي: 

العاملين اجراءات المديريات التعليمية التواصل الاجتماعي الطوارئ مغادرة موقع التواصل الاجتماعي تواصل الاجتماعي الاجراءات الاحترازية حالات الطوارئ مديريات التعليم قناة مدرستنا 2 قناة مدرستنا للفصل الدراسي الثاني إجراءات الاحترازية 2021 2022 الدراسى الثانى كافة الاجراءات الاحترازية موقع التواصل الاجتماع لتعليمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

رسالة مهمة من وزير التعليم لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي بشأن التكنولوجيا

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«الصحة» تعلن آلية الحصول على الجرعة التنشيطية بـ«SMS»

بالتفصيل.. خطوات الحجز في مشاريع الإسكان الاجتماعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: إسرائيل تمارس التطهير العرقى بالشيخ جراح.. وعلى الفلسطينيين التضامن

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الانتهاكات الإسرائيلية.. التفاصيل الكاملة للقاء وزيري الأوقاف السعودي والفلسطيني