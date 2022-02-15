العراق يطلق عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش جنوب الموصل

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي ، اليوم، عن انطلاق عملية أمنية جنوب الموصل، مشيرة إلى أنها جاءت وفق معلومات استخباراتية بحثا عن فلول داعش والتدقيق الأمني لبعض الأشخاص المشتبه بهم.

وأضاف البيان أن قيادة عملية نينوى للحشد الشعبي والجيش، أطلقت عملية تفتيش لعدد من القرى جنوب الموصل"، وشارك بالعملية اللواءان 33 و21 بالحشد الشعبي والاستخبارات وقطعات الفرقة 16 بالجيش لتفتيش قرية الدباشة والقرى المجاورة لها الواقعة جنوب الموصل".

يذكر أن القوات الأمنية في العراق، أحبطت هجمات إرهابية تستهدف أرتالا للتحالف الدولي بالعبوات الناسفة في محافظتين، وأن القوات الأمنية قطعت وبشكل مؤقت طريق تقاطع البطحاء في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، نتيجة العثور على عبوة ناسفة معدة للتفجير واستهداف أرتال الدعم اللوجستي للتحالف، وتمكنت من إبطال مفعولها.

يأتي ذلك في وقت، أعلنت فيه وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى.

وذكرت الوكالة في بيان، أنها "تمكنت أثناء المسح الميداني المستمر من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".