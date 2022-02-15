«الوطني الكردستاني» يعلق على قرار فتح باب الترشح مجددا في العراق

علق الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق، اليوم الثلاثاء، على قرار فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مجددا للمرة الثانية، كما أبدى الحزب، عدم اهتمامه بمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، وفقا لوكالة بغداد اليوم.

وقال القيادي في الحزب، غياث سورجي، إن “الاتحاد الوطني متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية لأنه استحقاق سياسي وانتخابي، وعلى الآخرين احترام الاتفاقات المبرمة، مضيفا أن نواب الاتحاد الوطني الكردستاني سيقدمون بدعوى للطعن بقرار رئاسة البرلمان بفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، لأنه مخالفة دستورية وقانونية".

و أفادت وسائل إعلام عراقية، أمس الاثنين، بارتفاع عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً بعد فتح باب التقديم للمرة الثانية، بينما لم يتم تحديد موعد حتى الآن لعقد جلسة انتخاب الرئيس.

ووفقا لوكالة "دجلة" العراقية، قالت مقررة مجلس النواب بيداء خضر، إن "24 متقدماً تم استقبال ترشيحاتهم لمنصب رئيس الجمهورية بعد فتح باب الترشيح الأولي، وبعد أن أعيد فتحه مجدداً لمدة 3 أيام من يوم الأربعاء وحتى الجمعة الماضية ارتفع العدد إلى 60 مرشحاً".

وأضافت، أن "أسماء المرشحين الجدد المتقدمين وفيما إذا كان مرشح الحزب الديمقراطي الجديد ريبر أحمد من ضمنهم أمر تمتلك هيئة رئاسة البرلمان حصراً معلومات عنه".



وأكدت أن "عملية التدقيق بأسماء المرشحين تتم من قبل قانونية البرلمان ومن ثم اللجنة الخاصة ببحث أسماء المرشحين ومن ثم تذهب إلى هيئة النزاهة ومن ثم مجلس القضاء الأعلى".

ولفتت إلى أن "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الآن موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، قرارا حاسما يقضي بمنع مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، من الترشح لرئاسة الجمهورية، على خلفية قضايا فساد تلاحقه.

