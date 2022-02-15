الأمين العام لـ«أوبك»: مصر أصبحت محط أنظار العالم فى مجال الطاقة

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر إيجبس ٢٠٢٢.

الوضع الحالى لأسواق البترول العالمية

وأوضح وزير البترول، أن المباحثات تناولت استعراض الوضع الحالى لأسواق البترول العالمية وما تشهده من تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة، والفرص المتاحة لإحداث حالة التوازن بين العرض والطلب على البترول، وكذلك فرص قطاع الطاقة العالمي لإطلاق مرحلة جديدة في التحول إلى الطاقة النظيفة والتغير المناخي.

ومن جانبه، عبر أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» عن سعادته بمشاركته في فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «ايجبس ٢٠٢٢» ، الذي يعد ملتقى للخبراء والمهتمين بقطاع الطاقة، مشيداً بما حققته مصر من إنجازات فى مجال الطاقة خلال الفترة الماضية جعلتها محط أنظار واهتمام كثير من دول العالم خاصة فى ظل تمتعها بموقع استراتيجي بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أمس الاثنين أولى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022، فى نسخته الخامسة، والذي سيستمر حتى غدا الأربعاء 16 فبراير.