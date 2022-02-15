الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عاطلان انتحلا صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالسلام.. تجديد حبس

عاطلان
عاطلان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين لمدة 15 يوما  على ذمة التحقيقات، لانتحالهما صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء بمدينة السلام بالقاهرة. 

 كما طالبت النيابة باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة.

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق بالسلام بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وأقرا بانتحالهما صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين لمرورهما بأزمات مالية.

 وكانت ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام شخصين بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهما واقتيادهما لقسم الشرطة، وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وانتحالهما صفة ضباط شرطة بغرض السرقة.

حبس مدينة السلام متهمين قاضي المعارضات السلام النيابة

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وائل لطفي

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