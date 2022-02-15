الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إثر حريق بمنزلهم.. تحقيقات موسعة في تفحم جثث 3 أطفال بالإسماعيلية

حريق منزل
حريق منزل

تباشر النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة في تفحم جثث 3 أطفال أشقاء بينهم رضيع، وإصابة شخصين آخرين باختناق، إثر حريق هائل نشب داخل منزل بمحافظة الإسماعيلية وأمرت بدفن جثامين الأطفال الضحايا عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله وندب المعمل الجنائي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت قوات  الحماية المدنية قد توجهت لحريق هائل  بشقة كائنة في شارع المخبز الآلي، بعد العشريني، دائرة حي ثان، وعقب إطفاء الحريق و إخماد النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة تبين  وفاة وتفحم 3 أطفال أشقاء، هم "ن. ج. ا. م"، 3 سنوات، "آ. ج. ا. م" سنتين، "ف. ج. ا. م" 3 أشهر، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من "ح. م. م"، و"م. ج. ع"، وتم نقلهما إلى المستشفى الجامعي، بالإضافة إلى الخسائر المادية واحتراق محتويات الشقة بالكامل.

النيابة تفحم جثث3 أطفال تحقيقات حريق الإسماعيلية محافظة الأطفال الطب الشرعي

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وائل لطفي

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