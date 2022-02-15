فى اليوم العالمى للمرض.. طبيب أورام يحدد أنواع السرطان التى تنتشر عند الأطفال

يصادف اليوم 15 فبراير اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وهو يوم تم تدشينه من قبل الأمم المتحدة لزيادة الوعي بسرطان الاطفال، فهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأطفال والمراهقين في جميع أنحاء العالم.

يتحدث اليوم للدستور الدكتور أحمد الوراق استشاري جراحة الاورام عن أكثر أنواع السرطان التي تتطور عند الأطفال.

ما هي أنواع السرطان التى تنتشر عند الاطفال؟

تختلف أنواع السرطانات التي تصيب الأطفال غالبًا عن تلك التي تظهر عند البالغين وهي:

سرطان الدم:

سرطان الدم أو اللوكيميا كما نطلق عليها هي سرطانات تصيب نخاع العظام والدم، وهي أكثر أنواع سرطانات الأطفال شيوعًا، ومن أعراضها آلام العظام والمفاصل ، والتعب بدون سبب، والضعف العام، وشحوب الجلد، والنزيف أو الكدمات، والحمى وفقدان الوزن.

أورام المخ والحبل الشوكي:

تعد أورام المخ والحبل الشوكي ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الأطفال ، وهناك أنواع عديدة من أورام المخ والحبل الشوكي.

وتبدأ معظم أورام المخ عند الأطفال في الأجزاء السفلية من الدماغ، مثل المخيخ أو جذع الدماغ، يمكن أن تسبب الصداع، والغثيان، والقيء، وعدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، الدوخة، والنوبات، وصعوبة المشي أو التعامل مع الأشياء، وأعراض أخرى.

ورم الأرومي العصبي:

يبدأ الورم الأرومي العصبي في الأشكال المبكرة من الخلايا العصبية الموجودة في الجنين أو الجنين النامي ويتطور هذا النوع من السرطان عند الرضع والأطفال الصغار، إنه نادر الحدوث عند الأطفال الأكبر من 10 سنوات، يمكن أن يبدأ الورم في أي مكان، ولكنه يبدأ عادةً في البطن حيث يلاحظ على أنه انتفاخ وله أعراض أخرى مثل آلام العظام والحمى.

ورم ويلمز او الورم الأرومي الكلوي:

يبدأ ورم ويلمز في الكليتين ويوجد في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 4 سنوات ، وهي غير شائعة عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين. يمكن أن يظهر على شكل تورم في البطن ويعاني الطفل من أعراض الحمى أو الألم أو الغثيان أو ضعف الشهية.

الأورام اللمفاوية:

تبدأ الأورام اللمفاوية في خلايا جهاز المناعة تسمى الخلايا الليمفاوية غالبًا ما تبدأ هذه السرطانات في العقد الليمفاوية أو في الأنسجة الليمفاوية الأخرى مثل اللوزتين أو الغدة الصعترية يمكن أن تؤثر أيضًا على نخاع العظام والأعضاء الأخرى تعتمد الأعراض على مكان بدء السرطان ويمكن أن تشمل فقدان الوزن والحمى والتعرق والتعب والإرهاق والكتل تحت الجلد في الرقبة أو الإبط أو الفخذ.

وهو أكثر شيوعًا في بداية مرحلة ونادر الحدوث في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وغالبًا ما تنمو هذه السرطانات بسرعة وتتطلب علاج مكثف، ولكنها تميل أيضًا إلى الاستجابة للعلاج بشكل أفضل من معظم الأورام.

الساركوما العضلية المخططة:

تبدأ الساركوما العضلية المخططة في الخلايا التي تتطور عادة إلى عضلات هيكلية، هذه هي العضلات التي نتحكم فيها لتحريك أجزاء من أجسامنا يمكن أن يبدأ هذا النوع من السرطان في أي مكان تقريبا في الجسم ، بما في ذلك الرأس والرقبة أو الفخذ أو البطن أو الحوض أو الذراع أو الساق قد يسبب ألمًا أو تورم أو كليهما. هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من ساركوما الأنسجة الرخوة عند الأطفال.

الورم الأرومي الشبكي:

الورم الأرومي الشبكي هو سرطان يصيب العين ونادرًا ما يظهر عند الأطفال الأكبر من 6 سنوات

سرطانات العظام:

تحدث السرطانات التي تبدأ في العظام في أغلب الأحيان عند الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين ، ولكنها يمكن أن تتطور في أي عمر،

وتعتبر الساركوما العظمية أكثر شيوعًا عند المراهقين ، وعادة ما تتطور في المناطق التي ينمو فيها العظم بسرعة، مثل أطراف عظام الساق أو الذراع، غالبا ما يسبب ألم في العظام يزداد سوء في الليل أو مع النشاط يمكن أن يسبب أيضًا تورم في المنطقة المحيطة بالعظام.