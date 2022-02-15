الثلاثاء 15 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مهاب مميش: قناة السويس أكثر ممر ملاحى آمن فى العالم

مهاب مميش
مهاب مميش

أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن قناة السويس هي أسرع شريان ملاحي صالح للملاحة من الشرق للغرب.

وقال مميش ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "تن" الفضائية لبرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد - إن قناة السويس جاهزة للتنافسية مع أي ممر ملاحي، موضحا أنه تم حفر قناة السويس الجديدة من أجل تقليل زمن انتظار السفن التي تمر بالممر الملاحي.

وأشار إلى أن قناة السويس تعتبر أسرع مجرى ملاحي، حيث تم تعميق القناة لـ 24 مترًا حتى تكون تكون قادرة على التعامل مع الأجيال الجديدة من السفن الكبيرة.

وأضاف الفريق مهاب مميش أن مصر تعمل على تطوير قناة السويس بشكل مستمر، معتبرا أن القناة تعد أكثر ممر ملاحي آمن في العالم.

وتابع مميش أن هيئة قناة السويس تغلبت على جائحة كورونا، ومعدات عبور السفن في أعلى مستوياتها، ولا غنى عن قناة السويس في الفترة المقبلة، منوهًا بأن هيئة القناة لديها القدرة على تقديم خدمة الإنقاذ لأي مشكلة تمر، مثلما حدث مع السفينة "إيفر جرين".

وعلى صعيد آخر، قدم مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلا لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، في ضوء الهدف الاستراتيجي المتمثل في جهود "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي".

تناول التقرير نمو حركة الملاحة في قناة السويس، حيث بلغت قيمة الإيرادات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 284.2 مليار جنيه، وبلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس نحو 56841 سفينة.

وأشار التقرير المقدم من الحكومة إلى تسجيل 25.6 ألف علامة تجارية، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في المناطق التجارية واللوجستية نحو 14 مليار جنيه، وفي مجال الترويج والتنشيط السياحي، شاركت الحكومة في 53 مؤتمرا وفعالية دولية، وأقيم 87 حدثًا ومهرجانا محليا، كما تم إطلاق 38 حملة ترويجية مشتركة، وبلغت الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية التي تم افتتاحها 5126 غرفة فندقية، و15.5 ألف وحدة للإسكان السياحي. 

وفي مجال التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، أشار تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب إلى افتتاح وبدء تشغيل 5 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، وتطوير وميكنة أكثر من 36 خدمة وإتاحة تقديمها للمستثمرين، واحتفظت مصر بمركزها كأكبر ملتقى للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية لعام 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي.

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