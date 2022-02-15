فرنسا: الظروف لم تعد مواتية لمواصلة القتال فى مالى

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الظروف لم تعد مواتية لمواصلة قتال الإرهابيين في مالي وإن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب إعادة تنظيم القوات الفرنسية في المنطقة.



وقال لو دريان لشبكة فرانس 5 "إذا لم تعد الظروف مواتية حتى نتمكن من التصرف في مالي، ومن الواضح أن هذا ما يحدث، فسنواصل محاربة الإرهاب في الجوار مع دول الساحل".



وتدرس فرنسا سحب قواتها من مالي، لكن تكييف استراتيجيتها لمنع انتشار الارهاب جنوبا ربما يكون أمرا معقدا ويزيد من حالة عدم اليقين في المنطقة.



وقال لو دريان: "الرئيس يريدنا أن نعيد تنظيم صفوفنا. لن نرحل، لكننا سنعيد تنظيم أنفسنا لضمان استمرار الحرب على الإرهاب".



وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إن الإعلان عن الانسحاب من مالي سيصدر هذا الأسبوع.



ووفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز، وجرى توزيعها على الدول المنخرطة في مالي لكن لم تتم الموافقة عليها بعد، فإن فرنسا وشركاءها في قوات (تابوكا) الخاصة الأوروبية اتفقوا على تنسيق ا نسحاب مواردهم العسكرية من أراضي مالي.

وعلى صعيد آخر، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن جميع المقومات متوفرة لشن روسيا "هجوما عنيفا" على أوكرانيا.

وقال في حديث لمحطة "فرانس 5": "هل تتوافر كل العناصر لهجوم قوي من جانب القوات الروسية على أوكرانيا؟ نعم، هذا صحيح، هذا ممكن وبشكل سريع".

وأكد أن "لا شيء يشير اليوم" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قراره بذلك.

وصرح لودريان بأن هناك وضعا عسكريا لا يحتمل مع تصعيد متزايد، معتبرا أن "الحاجة الملحة بالنسبة للجميع هي وقف التصعيد".

ويأتي ذلك على خلفية الاتهامات الغربية والأوكرانية لروسيا بأنها تحضر "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو.