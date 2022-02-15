الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: الظروف لم تعد مواتية لمواصلة القتال فى مالى

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الظروف لم تعد مواتية لمواصلة قتال الإرهابيين في مالي وإن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب إعادة تنظيم القوات الفرنسية في المنطقة.
 

وقال لو دريان لشبكة فرانس 5 "إذا لم تعد الظروف مواتية حتى نتمكن من التصرف في مالي، ومن الواضح أن هذا ما يحدث، فسنواصل محاربة الإرهاب في الجوار مع دول الساحل".
 

وتدرس فرنسا سحب قواتها من مالي، لكن تكييف استراتيجيتها لمنع انتشار الارهاب جنوبا ربما يكون أمرا معقدا ويزيد من حالة عدم اليقين في المنطقة.
 

وقال لو دريان: "الرئيس يريدنا أن نعيد تنظيم صفوفنا. لن نرحل، لكننا سنعيد تنظيم أنفسنا لضمان استمرار الحرب على الإرهاب".
 

وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إن الإعلان عن الانسحاب من مالي سيصدر هذا الأسبوع.
 

ووفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز، وجرى توزيعها على الدول المنخرطة في مالي لكن لم تتم الموافقة عليها بعد، فإن فرنسا وشركاءها في قوات (تابوكا) الخاصة الأوروبية اتفقوا على تنسيق ا نسحاب مواردهم العسكرية من أراضي مالي.

 

 وعلى صعيد آخر، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن جميع المقومات متوفرة لشن روسيا "هجوما عنيفا" على أوكرانيا.

 

وقال في حديث لمحطة "فرانس 5": "هل تتوافر كل العناصر لهجوم قوي من جانب القوات الروسية على أوكرانيا؟ نعم، هذا صحيح، هذا ممكن وبشكل سريع".

 

وأكد أن "لا شيء يشير اليوم" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ قراره بذلك.

 

وصرح لودريان بأن هناك وضعا عسكريا لا يحتمل مع تصعيد متزايد، معتبرا أن "الحاجة الملحة بالنسبة للجميع هي وقف التصعيد".

 

ويأتي ذلك على خلفية الاتهامات الغربية والأوكرانية لروسيا بأنها تحضر "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو.

صحي نظام هونج كونج النظام النظام الصحي طاقات متحور أوميكرون أوميكرون تحور متحور وميكرون ر أوميكرون الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

باريس: جميع المقومات متوفرة لتشن روسيا «هجوما عنيفا» على أوكرانيا

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

الولايات المتحدة تصنع سادس قاذفة «B-21» قادرة على حمل أسلحة نووية

القوات الروسية تدخل مرحلة الإعداد النهائى لاستخدام الخيار العسكرى ضد أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط نموذج للتعاون المثمر بين الدول

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى