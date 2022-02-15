متحف أمريكى يقدم معرض «زمن الفراعنة» ويؤكد: مصر القديمة أسرت خيال العالم

يستضيف " متحف دنفر للطبيعة والعلوم" في كولورادو، في الخامس والعشرين من فبراير الجاري، معرض زمن الفراعنة وفقا لما نقله موقع "بيكرز فيلد" الأمريكي.

وقال الموقع: منذ أكثر من 5000 عام ،وحدت مصر العديد من المدن والبلدات على طول نهر النيل ومنذ ذلك الحين، أسرت فراعنة مصر القديمة الأقوياء والأهرامات الرائعة والفن الاستثنائي خيال الناس في جميع أنحاء العالم.

وسوف يعرض المعرض مئات القطع الأثرية والأعمال الفنية المذهلة للتعرف على الحياة اليومية بمصر القديمة وتأُثير هذه الحضارة المصرية القديمة على العالم.

وقال كبير أمناء علم الآثار ستيفن إي ناش: "الثقافة المصرية القديمة آسرة لأسباب عديدة، منها المعتقدات والممارسات الدينية ، والهندسة المعمارية والقدرة البشرية للهندسة والبناء ، والمناظر الطبيعية التي تدعم أساليب الحياة الغنية والمتعددة الطبقات".

وأضاف: "نأمل أن يستمتع الضيوف بهذا المعرض وأن يثدروا هذه الفترة من تاريخ البشرية ".

وتابع: في المعرض، ستختبر الثقافة المصرية القديمة وترى كيف ازدهرت على طول ضفاف النيل من خلال موضوعات منها:

المناظر الطبيعية والمناخ وكيف استطاع الفراعنة دراسة المناخ ومن ثم تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه في الزراعة وتحقيق التنمية في الإمبراطورية المصرية القديمة.

الدين والآلهة حيث كان للدين دورا هاما وحيويا لدى المصري القديم.

النصوص: ابتكر الفراعنة لغة خاصة بهم وهي اللغة الهيروغليفية ، وهي اللغة التي استطاعوا من خلالها سرد حياتهم حتى يومهم هذا.

الفراعنة حيث يقدم المعرض فرصا للتجول عبر تاريخ مصر القديمة؟

الأماكن المقدسة حيث المعابد والقرابين المقدمة للالهة والصلاة والتضحيات ، و الكهنة والمكاتب الإدارية إلى المخابز وكروم العنب.

الزينة الشخصية: افحص أواني المكياج والمجوهرات والمنسوجات الفاخرة للتعرف على مدى تقدير المصريين القدماء للجمال وتقديرهم للطرق التي تشير بها النظافة والملابس والإكسسوارات إلى مكانة الفرد ودوره في المجتمع.

المساحات السرية: استكشف الأماكن السرية لمصر القديمة من خلال النصوص القديمة والتوابيت والمقابر المزينة بشكل متقن وممارسات التحنيط وطقوس التحنيط.