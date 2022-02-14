الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بحضور زعيم الأغلبية.. افتتاح مقر فرعى لأمانة «مستقبل وطن» بمحافظة الجيزة

قيادات مستقبل وطن
قيادات مستقبل وطن

افتتح حزب مستقبل وطن، اليوم الاثنين، مقرًا فرعيًا لأمانة الحزب بمحافظة الجيزة ومقر لخدمة المواطنين بمدينة السادس من أكتوبر، يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، تم حضر الافتتاح النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب أمين عام حزب مستقبل وطن والنائب الأول لرئيس الحزب، بمشاركة حضور كل من النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بمحافظة الجيزة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الحزبية والسياسية والتنفيذية ورموز المجتمع المدني.

وأقيم حفل الافتتاح برعاية النائبة الدكتورة صبورة السيد عضو مجلس النواب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، والتي أكدت أن افتتاح المقر الفرعي الجديد للحزب بمحافظة الجيزة بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، والذي سيتم تخصيصه لخدمات المواطنين، يأتي فى ضوء توجهات حزب مستقبل وطن لمواصلة افتتاح مقرات بكافة محافظات الجمهورية لتكون حلقة الوصل بين الحزب والمواطنين والاستماع لمقترحاتهم، والشكاوى المقدمة منهم للعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.

على جانب آخر واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، برئاسة شعبان هيكل، بالتعاون مع نقابة المحامين بجنوب الجيزة، الحملة المتنقلة بمحكمة البدرشين لتلقى لقاحات فيروس كورونا، تخفيفًا على المحامين ووكلاء النيابة والإداريين والعاملين بالمحكمة وحثهم على أخذ اللقاح للحد من انتشار الفيروس، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي للحزب.

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