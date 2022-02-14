الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو المناشدة بإطلاق سراح والدى أحد الأطفال

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والذي يظهر فيه أحد الأشخاص يحمل طفلًا صغيرًا، ويناشد خلاله بإطلاق سراح والدى الطفل من محبسيهما.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً طفلا صغيرا يتضرر من أحد رجال الشرطة بقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، لقيام الأخير بضبط والد ووالدة الطفل، مناشداً التدخل لإطلاق سراح والدى الطفل، كما يظهر الشاكى بالفيديو المشار إليه حاملاً كارنيه تحقيق شخصية له بالمعاش منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية.

وبالفحص تبين قيام والد الطفل المشار إليه بسرقة مبلغ مالى من مشغل ملابس ملك إحدى السيدات، والتى قامت بالإبلاغ عن واقعة السرقة.

وبضبط المتهم ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته "والدة الطفل" وتم ضبطها وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الفن المصرى

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