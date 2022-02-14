«مهندسون في حب مصر».. تنسيقية الشباب تنافس على 5 مقاعد في انتخابات المهندسين

تشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخمسة من أعضائها في مارثون إنتخابات النقابة العامة للمهندسين المزمع إجرائها الأيام القادمة، وذلك ضمن قائمة "مهندسون في حب مصر".

وينافس أعضاء التنسيقية على خمسة مقاعد، حيث ينافس المهندس حسن ضوة، على مقعد شعبة ميكانيكا، فوق السن ، وينافس المهندس طاهر أبو زيد، على مقعد شعبة ميكانيكا، تحت السن، أما المهندسة هلا عبادة فتنافس على مقعد شعبة كهرباء، تحت السن، و المهندس حسام الدين إمام، على مقعد شعبة كهرباء، فوق السن، كما ينافس المهندس حسام الدين عطفت، على مقعد شعبة كيمياء ونووي، فوق السن.

ويسعى الأعضاء المرشحون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تقديم نموذج جديد بفكر مختلف وبرنامج يهدف إلي الإخلاص والتفاني والعمل على رفعة الوطن.

وكانت اللجنة العليا لإنتخابات المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمد محمود، وزير الإتصالات الأسبق، ومستشار رئيس الوزراء، قد أعلنت كشوف المرشحين النهائية لإنتخابات نقابة المهندسين 2022، لكافة المراكز النقابية.

عضو التنسيقية يشارك في جلسة "تجارب شبابية عربية ملهمة" بالاسبوع العربي للتنمية المستدامة

وشارك أحمد فتحي رئيس مؤسسة «شباب بتحب مصر» وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والممثل الرسمي للتحالف الأفريقي للعدالة المناخية في مصر وعضو مجلس الشباب العربي للتغيرات المناخية، في جلسة "تجارب شبابية عربية ملهمة في التنمية المستدامة" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

واستعرض "فتحي" خلال الجلسة جهود المؤسسة والاتحاد المصري للتغيرات المناخية "تحت التأسيس" وتضمنت الجهود مبادرة الكنيسة الخضراء وبرنامج رواد المناخ التي أعلنت وزيرة التخطيط تبنيه، بالإضافة للمدرسة الصيفية للتغيرات المناخية المزمع عقدها في مصر الشهر القادم بالتعاون بين المؤسسة وتحالف المناخ الأفريقي ومجموعة من الشركاء الدوليين بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

وأشار "فتحي" إلى أن الجلسة استعرضت كيفية مساهمة المؤسسة في تعزيز ودعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بأهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية والعمل البيئي بشكل عام، مشيدا بثناء وزيرة التخطيط ودعمها المستمر لجهود المؤسسة والشركاء الدوليين.