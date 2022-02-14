الرئيس الأوكراني يعلن الأربعاء «يوم الوحدة» بسبب احتمال وقوع هجومًا روسيًا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء المقبل "يوم الوحدة"، بعدما أشارت وسائل إعلام عدة إلى احتمال أن يشهد هجومًا روسيًا.

وقال الرئيس الاوكراني في كلمة إلى الأمة، مساء اليوم الاثنين: "يُقال لنا إن 16 فبراير سيكون يوم الهجوم. سنجعله يوم الوحدة".

ودعا زيلينسكي، الأوكرانيين إلى رفع الأعلام الوطنية وابرازه لونيه الأزرق والأصفر في ذلك اليوم، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وعلى مدار الأسبوع الماضي، أكد مسؤولون أمريكيون كبار، أن المعلومات الاستخباراتية، تشير إلى احتمال أن تكون روسيا تخطط لغزو أوكرانيا "في أي وقت" بما في ذلك قبل انتهاء الأولمبياد الشتوية في 20 فبراير الحالي، غير أن روسيا تنفي ذلك .

وفي ضوء ذلك كثفت دول الناتو في الأيام الأخيرة عمليات إرسال قوات جديدة إلى الجبهة الشرقي للحلف على خلفية هذه المؤشرات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، عن عزمها إرسال 350 عسكريا إضافيا إلى بولندا للمساهمة في تعزيز الجناح الشرقي للناتو على خلفية التوتر حول أوكرانيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم، استعدادها لإرسال 350 عسكريا إضافيا إلى ليتوانيا في إطار تعزيز وجود حلف الناتو العسكري في جناحه الشرقي.

وقبل ذلك أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء بدء نقل قوات إضافية يبلغ عددها نحو 3000 عسكري إلى كل من رومانيا وبولندا وألمانيا لتعزيز قدرات الدفاع عن الدول المتحالفة ضمن الناتو، لكن البنتاجون أعلن أمس أنه من غير المخطط أن يتم إشراكهم في أعمال قتالية محتملة بأوكرانيا على خلفية التوتر مع روسيا.

من جهتها، اعتبرت روسيا في وقت سابق اليوم، أنه من الممكن حصول تسوية دبلوماسية بشأن الأزمة الروسية-الغربية المتعلقة بأوكرانيا، وأعلنت انتهاء بعض المناورات العسكرية، في وقت بلغت فيه المخاوف من غزو محتمل ذروتها.