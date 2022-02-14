الثلاثاء 15 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

لماذا لا يستجيب الله لنا في الدعاء؟ وكيل الأوقاف يحدد الأسباب

أيمن أبو عمر
أيمن أبو عمر

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن هناك سؤال يتردد بكثرة من المسلمين وهو لماذا ندعو الله ولا يستجاب لنا؟ فهناك حديث لسيدنا النبي عليه السلام لابد أن نقف عنده وسوف يفسر لنا هذه الإشكالية.

أضاف أبو عمر، في مقطع فيديو مصور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أن النبي عليه السلام قال:" ( ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ ).

وتابع أبو عمر: هناك أمرين في هذا الحديث بينهما النبي وهو أن يكون الإنسان ملتزم بهما حتى يقبل الله منه الدعاء، الأول: اليقين، فالدعاء مع الشك والتجربة وعدم اليقين يجعل الدعاء كأنه لم يكن موجود، فالدعاء مثل السهم الذي تطلقه نحو الشئ الذي تريده، فعلى قدر قوة السهم على قدر تحقيق الهدف.

وأكمل: لا بدّ أن يكون عندك يقين أيها المسلم، فاليقين يعطى قوة وقبول للدعاء وسرعة استجابة لأنك تدعى وتعرف قدر ربك.

وأوضح أن الأمر الثاني الذي وضحه النبي من خلال الحديث أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاه، فلابد أن يكون القلب حاضر ومستحضر وانت تدعى وتعرف عظمة الله عزوجل، فلا تدعى الله باللسان فقط، فقال الإمام الرازي رحمه الله أجمعت الأمة على أن الطلب اللساني الخالى عن الطلب النفسي لا يفيد ولا يؤثر" بمعنى إذا دعيت الله بلسانك وأنت مشغول بالدنيا، فهناك ناس تدعى ومتخيلة أن أمورها بيد غيرها.

واستشهد بقول الله الله تعالى:" وتوكل على الحى الذي لا يموت" فلابد أن يواطئ القلب مع اللسان، فالقلب هو الذي يعطى للدعاء قوة، فالله ينظر إلى القلوب، فعندما يكون القلب مستشعر عظمة الله فكذلك اللسان، ولابد أن تحرص على المطهم الحلال حتى تستجاب دعواتك.

لإشكالية المسلمين الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الدعاء السهم الشئ المسلم اليقين وزارة الأوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

الآن نتيجة الصف الرابع الابتدائى برقم الجلوس والاسم 2022

برقم الجلوس.. تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

أجمل رسائل عيد الحب 2022 للمخطوبين والمتزوجين 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط نموذج للتعاون المثمر بين الدول

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى