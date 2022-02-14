كورونا بالدول العربية.. الأردن أكثر الإصابات خلال 24 ساعة

تصدر الأردن، اليوم الإثنين، أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 22 ألفا و113 إصابة جديدة و24 وفاة، وتماثل 12 ألفا و751 حالة للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و490 ألفا و473 حالة، والوفيات إلى 13 ألفا و532 حالة، والشفاء إلى مليون و288 ألفا و687 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و642 ألفا و966 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و311 ألفا و657 شخصا.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 369 إصابة جديدة بإجمالي مليون و155 ألفا و534 حالة، كما سجلت 21 حالة وفاة جديدة بإجمالي 15 ألفا و802 حالة بنسبة 1.4%، فيما تم تسجيل 2970 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و126 ألفا و340 حالة بنسبة 97.5%.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3717 إصابة جديدة بإجمالي مليون و20 ألفا و204 حالات، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بإجمالي 9 آلاف و855 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 804 آلاف و776 حالة.

وفي فلسطين، قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إنه تم تسجيل 13 وفاة و3731 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و4467 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 90.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 413 إصابة جديدة، و15 حالة وفاة، فيما تماثل 340 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 262 ألفا و165 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و744 حالة، والشفاء إلى 175 ألفا و48 حالة.