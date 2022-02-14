المنشآت الفندقية تطالب بتطبيق المساهمة التكافلية لمواجهة الكوارث والأوبئة

أصدرت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، منشورا إلى الفنادق تطلب فيه بيانا بالمساهمة التكافلية لهم وفقا لقانون رقم 170 لسنة 2020 لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة.

وأشارت الغرفة إلى أنها تلقت خطابا من وزارة السياحة تطالب فيه ببيان تنفيذ نسبة الخصم (1%) من صافي دخل العاملين المستحقة بالفنادق، تنفيذا للقانون رقم 170 لسنة 2020.

وطالبت الغرفة من الفنادق سرعة إرسال إليها بيان مفصل يتضمن (اسم الفندق - المحافظة - إجمالي عدد العاملين - قيمة الخصم - الحساب الذي أودعت فيه هذه المبالغ) حتى تقوم الغرفة بإرساله الى الوزارة، لافتة إلى أن بداية تنفيذ هذا الخصم يطبق من شهر أغسطس 2020.