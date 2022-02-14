الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة المتهم بقتل شاب خلال جلسة صلح بمصر الجديدة للجنايات

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة المتهم بقتل شاب بمنطقة مصر الجديدة، خلال جلسة إتمام الصلح بينهما إلى محكمة الجنايات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد المستشفيات، بوصول شاب مصابًا بعدة طعنات بالرقبة بمنطقة مصر الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحريات أنه أثناء إتمام صلح بينهم وقعت مشادة بينهم قام علي أثرها عاطل بطعن شاب وتوفي ونقل إلي المشرحة.

النيابة المتهم قتل شاب مصر الجديدة الجنايات

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الفن المصرى

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