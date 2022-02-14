إحالة المتهم بقتل والديه بسبب خلافات بينهما إلى مستشفى الطب النفسي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، رئيس المحكمة، إحالة عامل بكافتيريا إلى مستشفى الطب النفسي للكشف على قواه العقلية، بعد اتهامه في واقعة قتل والده ووالدته داخل الشقة سكنهما بسبب خلافات علي الميراث، بمنطقة الحضرة الجديدة، باب شرقي الإسكندرية.



ترجع أحداث القضية رقم 29859 لسنة 2021، جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية ، إخطارا من رئيس مباحث قسم باب شرقي، يفيد بقيام المتهم بقتل والديه مستخدما سلاح أبيض، "سكين"، وفر هاربا بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي، قيام المتهم "محمود .ع.س"، 41 سنة، عامل بكافتيريا بالدلوف، إلى محل سكن كلا من المجني عليه " ع.س.أ" 65 سنة، والده، والمجني عليها " ن.ع.إ"، 60 سنة، والدته، حيث كان دائم افتعال الخلافات معهما، فقام بإعداد سلاح أبيض، "سكينة"، وتوجه إليهما، وعند مشاهدة والده، قام بطعنه عدة طعنات في الصدر والبطن والقلب والرئة، أودت بحياته على الفور، ثم توجه إلى غرفة والدته مستغلا مرضها وسدد لها عدة طعنات في الرقبة والصدر، أودت بحياتها، وتركهما غارقين في دمائهم وفر هاربا.



وعقب تقنين الإجراءات، من إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الإسكندرية، تم تحديد مكان اختبائه بمدينة دمنهور، محافظة البحيرة، وتم إلقاء القبض عليه، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

كانت قد قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تجديد حبس شاب 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل والدية المسنين عمدا بسبب خلافات علي الميراث، والتصريح بدفن جثتى مسن وزوجته بعد توقيع الكشف الطبي عليهما وتشريحهما لبيان سبب الوفاة وإعداد التقرير اللازم، وسماع أقوال شهود العيان.



كانت قد انتابت حالة من انهيار الابن العاق محمود عباس، 40 سنة، المتهم بقتل والديه بمنطقة الحضرة شرق الإسكندرية، أثناء تمثيل جريمته ودخل في نوبه بكاء حاده عندما وصل الي بيت والديه بشارع المدينة المنورة المتفرع من شارع الإزالة، بسب خلافات اسرية علي الشقة والميراث.



وقام الابن العاق بتمثيل الجريمة داخل الشقة والتي بدأت بخلافات مع والده وطعنه طعنات قاتله ثم التوجه الي أمه القعيده وقام بذبحها وطعنها رغم تواسلتها وفر هربا، وجري تمثيل الجريمه وسط إجراءات أمنية مشددة في وجود فريق من النيابة العامة ونيابة باب شرقي.



كشف تحقيقات النيابة التي باشرت المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أن نجل المجني عليهما محمود، 40، كان يعمل بدولة الامارات، مرتكب الواقعة، وترك زوجته للإقامة مع والديه بالشقة محل الواقعة بالعقار رقم 16 شارع المدينة المنورة بالحضرة الجديدة، إلا أنه حدثت خلافات أسرية بينهم بسبب رفض والديه خروج الزوجة من المنزل خلال سفر الزوج.



ووفقا للتحقيقات، علي اثرها تركت زوجة المتهم منزل والديه واستأجرت شقة أخرى نقلت إليها العفش، وعند عودة الزوج من الخارج اشتكت له من تصرفات والديه، وطلبت منه إعادتهما لقريتهما بكفر الشيخ وترك الشقة لهما مرة أخرى.