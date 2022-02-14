الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمشاركة 500 طالب وطالبة..

محافظ بورسعيد يفتتح بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم، بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية المقامة على ملاعب المدينة الرياضية بمشاركة 500 طالب وطالبة يمثلون ‏‏24 مدرسة رياضية من 15 محافظة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس النواب، رئيس مجلس أمناء بورسعيد والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة منى يحيى مستشار مادة التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم وعبد الفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة، وعلى الألفى نقيب معلمي بورسعيد والدكتور على أبوسمرة مستشار المحافظ للشؤون الرياضية وعماد علام مستشار المحافظ لشئون التعليم وقيادات التعليم.

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وقد أعطى محافظ بورسعيد الإذن ببدء البطولة التى ستستمر خلال 3 أيام من خلال حفل فني، أقيم بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية متمنيا إقامة سعيدة لكل الفرق المشاركة والتوفيق، والتنافس الشريف على البطولة.

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من جانبه رحب الدكتور أكرم حسن بوفود المحافظات ضيوف بورسعيد خلال مدة البطولة مؤكدًا على أهمية الرياضة لبناء أجسام النشء وأن العقل السليم فى الجسم السليم متمنيا التوفيق لكل الفرق المشاركة فى البطولة.

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وأكدت الدكتورة منى يحيى من خلال كلمتها على أن المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية تشهد طفرة ذهبية فى ظل عصر القيادة الرشيدة وتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى موجه الشكر لكل القائمين على البطولة.

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وقد تنوعت فقرات حفل الافتتاح الذي أدارته سماح الجوهرى مدير إدارة الإتصال السياسى بين طابور عرض الفرق المشاركة وفقرات استعراضية للمدارس الرياضية ببورسعيد، وعرض تقديمي يوضح إنجازات المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية.

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حفل محافظ لتر مدرسة سعيد باب الاستاذ الشباب والرياضة الدين على خلال رشيد قامة

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