مجلس السلم الإفريقى يبحث غدًا مستجدات الأوضاع فى الصومال

أكد مجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي، مناقشة مستجدات الأوضاع في الصومال، غدًا الثلاثاء، برئاسة مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن السفير أديوي بانكول.

وأوضح الحساب الرسمي لمجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الافريقي على "تويتر" أن الجلسات يشارك فيها السفير جان كاماو، الممثل الدائم لكينيا لدى الاتحاد الإفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن عن شهر فبراير، والممثل الخاص لمفوض الاتحاد الإفريقي ورئيس بعثة الاتحاد في الصومال (أميصوم) السفير فرانسيسكو ماديرا، وممثل الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وأشار إلى من بين الموضوعات التي تتصدر جدول الأعمال، مناقشة دور بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال الفترة المقبلة، والتحديات الأمنية التي تواجهها الصومال، وتعزيز جهود بناء المؤسسات والقدرات وتحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن انتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وفق بيان، خمس دول لولاية مدتها ثلاث سنوات، حيث يمثل منطقة الشمال الإفريقي (المغرب)، ومنطقة شرق إفريقيا (جيبوتي)، ومنطقة وسط إفريقيا (الكاميرون)، ومنطقة الجنوب الافريقي (ناميبيا)، ومنطقة الغرب الإفريقي (نيجيريا).



وانتخب المجلس التنفيذي عشر دول لولاية مدتها سنتين، حيث يمثل منطقة الوسط الإفريقي (بوروندي والكونغو)، ومنطقة شرق إفريقيا (أوغندا وتنزانيا)، ومنطقة شمال إفريقيا (تونس)، ومنطقة الجنوب الإفريقي (جنوب إفريقيا وزيمبابوي)، ومنطقة غرب إفريقيا (جامبيا، غانا، والسنغال).

كانت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا قد رفضت في وقت سابق، منح صفة عضو مراقب لإسرائيل، والتي منحها إياها مفوض الاتحاد موسى فقيه وسط رفض من عدة دول، في مقدمتها الجزائر وجنوب إفريقيا والمغرب.

وينص القرار، الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، على تعليق القرار الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقيه في 22 يوليو الماضي بمنح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد، كما ينص على إنشاء لجنة من 7 رؤساء دول إفريقية لتقديم توصية إلى قمة الاتحاد الإفريقي التي تظل المسألة قيد نظرها.