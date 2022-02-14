الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسئول عن محل كبدة «فاسدة» فى دار السلام

حبس
حبس

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مسئولا عن محل كبدة كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة. 

كانت قد وردت معلومات إلى الأجهزة الامنية تفيد بقيام مسئول عن محل كبدة كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة بحيازة كميات من المواد الغذائية "اللحوم وبدائلها" غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

كما عُثر بداخل المحل المشار إليه على (473 كيلو جراما لحوم "مفروم - شاورمة - كبده - برجر - دواجن") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحهـا بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث التموين القاهرة مسئول عن محل كبدة دار السلام غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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