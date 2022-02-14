برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2022

أعلنت مديدية التربية والتعليم بأسوان، مساء اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون متاحة على البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان، عبر الرابط التالي: https://aswan.gov.eg/

واعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 73.3%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للدور الأول بنسبة 56.3%، وخلال عرض القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية.

ووجه اللواء أشرف عطية بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذي القرار اتخاذ اللازم خلال السنوات القادمة لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الاستعداد للفصل الدراسى الثانى من خلال قيام لجان تفتيشية من مديرية التربية والتعليم للمرور الميداني على جميع المدارس، والتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال العملية التعليمية سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات ، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، والانتهاء من آلية التحويلات سواء للمعلمين أو الطلاب تحقيقاً للاستقرار المطلوب للعملية التعليمية.

وقد قام القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بإهداء درع معرض العلوم والهندسة ISEF على المستوى المحلى والذى شارك فيه 51 طالبا وطالبة بأفضل 40 مشروع اختراع حيث فاز 10 طلاب سيدخلون التصفيات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى بأن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات للدور الأول بلغ 28 ألف و49 طالب وطالبة حضر منهم 27 ألف و369 طالب وطالبة، نجح منهم 20 ألف و73 طالب وطالبة، لافتاً إلى أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية للدور الأول بلغ 284 طالب وطالبة حضر منهم 238 طالب وطالبة ، ونجح منهم 134 طالب وطالبة.