الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 133 حالة تعدٍ على الأراضى أملاك الدولة فى دمياط

حملة ازالة
حملة ازالة

تابعت  الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثانية، حيث تم اليوم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدِ على أملاك الدولة بمساحة 166 مترا مربعا بمركز كفر البطيخ تابعة لولاية الموارد المائية والرى.

 

وقد أوضحت "عوض" أنه قد بلغ إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة 133 حالة بمناطق مختلفة، بمساحة إجمالية 11437 م2.

 

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة تتعامل وبكل حسم مع كافة صور التعديات للحفاظ على أملاك الدولة وحقوق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالرصد الفورى لأى حالة تعد فى المهد والتعامل معها فورًا.


اختتمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الجولة الميدانية الموسعة التى أجرتها اليوم، بزيارة منطقة الأحمدي بالأعصر، لمتابعة الأعمال الجارية هنالك ضمن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة والذي يشمل 7 مناطق بمدينة دمياط وهى «المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى والسنانية»، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

حيث تابعت عمليات الرصف بالمنطقة والتي بدأت بصب الخرسانة تمهيدًا لتركيب بلاطات الإنترلوك، كما اطلعت على ما تم تنفيذه من أعمال مد وتدعيم وإحلال شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء وإنشاء شبكات لصرف مياه الأمطار.

هذا وقد أكدت محافظ دمياط على الجهة المُنفذة بالالتزام التام بكافة المواصفات والاشتراطات، لتحقيق رؤية المشروع بتطوير تلك المناطق.

ووجهت "عوض" تعليماتها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالعمل فورًا نحو حل المشكلات التى تقدم بها أهالي المنطقة وتلافيها فى أسرع وقت ممكن.

 

إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إقليم محافظة دمياط اطلعت محافظ دمياط على ما يتم تنفيذه من أعمال مد شبكات الصرف الصحي بالمنطقة و إحلال وتجديد الشبكات القائمة دمياط أحداث دمياط

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الفن المصرى

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