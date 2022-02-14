ضبط 8 قضايا تهريب و37 قضية متنوعة بمجال الأمن العام خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بسط سيطرتها على جميع المنافذ، للتصدي لجميع محاولات التهريب بمختلف أنواعها وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها والهاربين.

وأثمرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 8 قضايا تهريب بضائع، و37 قضية متنوعة في مجال الأمن العام، وتحرير 1706 مخالفات مرورية متنوعة.

كما تم تنفيذ 250 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.