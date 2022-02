أندرو محسن: فيلم «بشتقلك ساعات» يمثل صُناعه فقط وليس مصر

تحدث أندرو محسن، مدير المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، حول الجدل المثار هذه الفترة حول فيلم "بشتقلك ساعات"، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك .

وقال أندرو: "مافيش أفلام بتمثل بلادها في المهرجانات، يمكن يكون الاستثناء الوحيد هو الأوسكار (اللي هو مش مهرجان)، لأن في الأوسكار فيه لجنة محددة من كل دولة بتختار فيلم يشارك باسم الدولة فعلًا، والترشيحات بعد كده بتبقى مكتوبة باسم الدولة".

وأكمل: "عبارة الفيلم الذي يمثل مصر بتستخدم مجازًا كده، لكنها غير دقيقة، الفيلم بيمثل نفسه والأشخاص المشاركين في صناعته، وهما اللي بيسجلوا الفيلم، ومش معنى إن المنتج أو المخرج من مصر يبقى الفيلم بيمثل مصر".

وتابع: "أعتقد ده ليه علاقة بأنه غالبًا بيكون فيه فيلم واحد بس مشارك من مصر في المهرجانات الكبيرة، عشان كده فيه ناس بتستخدم المصطلح ده، بس مش هتلاقي مثلًا حد في فرنسا ولا إيطاليا ولا أي دولة عندها عدة أفلام في كل مهرجان بتقول إن ده الفيلم اللي بيمثل دولتهم، لأن مافيش حاجه اسمها كده".

وقال: "بالنسبة لفيلم (بشتاقلك ساعات) المشارك في قسم Forum في برلين، فهو فيلم من إنتاج مصري لبناني ألماني مشترك، وهو بالتأكيد مش بيمثل مصر ولا لبنان ولا ألمانيا، والأهم من كده إنه مش الفيلم العربي الوحيد زي ما فيه كذا حد كتب، فيه فيلم قصير من الصومال Will My Parents Come to See Me للمخرج مو هراوي، وفيه الفيلم القصير Gazing... Unseeing إخراج محمد عبدالكريم إنتاج مصر وهولندا، وفيه أفلام طويلة تانية مشاركة في إنتاجها دول عربية زي فيلم See You Friday, Robinson اللي فيه إنتاج لبناني".

الفيلم يشترك في بطولته كل من دنيا مسعود وأحمد الجندي وسالم مراد ونديم بحسون وحسن ديب.

الفيلم اختار أن يكون أول عرض له في مهرجان برلين، وذلك لأن ألمانيا تشارك في إنتاجه برفقة لبنان ومصر.

ولد محمد شوقي مخرج ومؤلف العمل عام 1981 في القاهرة، درس الفلسفة وإخراج الأفلام ويعمل كمخرج وكاتب ومصور سينمائي ومحرر، وقد تم عرض فيلمه القصير "And on a Different Note" في 2015 Forum Expanded program وتم الحصول عليه كجزء من معرض MoMA الدائم.

أعمال شوقي كانت كالتالي في 2011 فيلم كانت مرتبطة بــ18 دقيقة، وعام 2012 فيلم في يوم مثل اليوم 7 دقائق، وفي عام 2015 فيلم ملاحظة مختلفة 24 دقيقة 2022 باشتقلك ساعات.