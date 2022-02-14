الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فتاة تعود إلى منزلها بالهرم بعد تغيبها عدة أيام

أرشيفية
أرشيفية

عادت فتاة إلى منزلها بعد تغيبها عن مسكنها، وأبلغ أفراد أسرتها قسم شرطة الهرم عن تغيبها منذ عدة أيام، حتى عادت الفتاة إلى مسكنها، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات تغيبها.

كان قد تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد بتغيب فتاة عن مسكنها، وذكر أفراد أسرتها أن الفتاة خرجت من المنزل، واختفت عقب ذلك، وانقطع الاتصال بها.

وتداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي منشورا عن تغيب الفتاة، مطالبين بالبحث عنها، والإدلاء بأي معلومات تساعد أفراد أسرتها في الوصول لها، حتي عادت الفتاة إلى المنزل اليوم.

ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات تغيبها، والتوصل لوجود شبهة جنائية في اختفائها من عدمه.

قسم شرطة الهرم فتاة ملابسات التحريات تغيبها

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

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