الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات

على أهبة الاستعداد.. نرصد استعدادات الحكومة والمواطنين لاستقبال شهر رمضان

رمضان
رمضان

استعدادات كبيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم، إذ تسعى الدولة ممثل في وزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تناسب جميع الفئات والطبقات الاجتماعية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه هناك جهود كبيرة من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين وشنط رمضان، وذلك من خلال طرح كوبونات رمضان.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية  إلى أن كوبونات رمضان هي كوبون مشتريات بفئات سعرية مختلفة ويمكن صرفه مرة واحدة، كما أن الكوبون لا يمكن استبداله بنقود ومصنع بطريقة لا تقبل التحايل، ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة فقط كما سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة كذلك أيضا التأكد من توافر كل السلع الغذائية طوال الوقت فى ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر.

تقول دعاء حسن، أربعينة ربة منزل، تقول إن شهر رمضان له طقوس خاصة واستعادات مختلفة عن أي شهر آخر، ونبدأ التجهيز له قبلها بفترة كبيرة.

وتابعت حسن أنها تبدأ في شراء كل ما يستلزم لهذا الشهر من المجمعات الاستهلاكية، مشيرة إلى أن المشتريات تكون عديدة لذا تلجأ إلى السلع المدعمة من الحكومة.

وأكدت أنها تتمنى أن تحصل على كوبونات رمضان التي سيتم طرحها هذا الشهر، لأنها ستوفر كثير من المصروفات والأعباء المادية.

ولم يختلف رأي دعاء عن شيماء جابر، التي تبلغ نحو 50 عامًا، تقول أنها خلال الشهر الكريم تستقبل أولادها وأحفادها في منزلها، فهي بمثابة بيت العيلة.

وتضيف: "طبعًا العدد بيبقى كبير ويوميًا بيكون عندي لمة، ولازم أكون مجهزة احتياجات الشهر كله قبلها، فا بنزل الأسواق وبشتري من اللحوم والأسماك بما يكفي أيام شهر رمضان".  

وتقول: " أثناء تسوقي لشراء مستلزمات رمضان، بحاول اختار أفضل الأسعار والأسواق المدعمة من الحكومة، خاصة إن المنتجات بتكون جيد وأقل سعرًا، وبتمنى يكون السنة دي في ضبط للأسعار لأن التجار بيستغلوا المواسم".

أما عن طرح كوبونات شراء السلع هذا العام سيمكن صرفها من خلال شركاتها التابعة، وهي “الشركة المصرية لتجارة الجملة، والشركة العامة لتجارة الجملة وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وشركتى الأهرام الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، والشركة المصرية للحوم، والشركة المصرية لتسويق الأسماك” كوبونات لشراء السلع الغذائية للعام الثالث على التوالي استعدادًا لشهر رمضان.

كوبون المشتريات الذي ستطرحه وزارة التموين والتجارة الداخلية سيكون بفئات سعرية مختلفة، إذ أن “كوبونات مشتريات” يتم شراؤها وتوزيعها على المواطنين غير قادرين من جانب المواطنين الذي في استطاعتهم شراء تلك الكوبونات.

ومن أجل تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك، تضافرت جهود كل الجهات والشركات والأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين الممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها قطاع الرقابة والتوزيع، قطاع التجارة الداخلية، وذلك بحسب البيان الرسمي لوزير التموين والتجارة الداخلية.

شهر رمضان شهر رمضان الكريم شنط رمضان السلع الغذائية المنتجات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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