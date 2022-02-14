التحريات: قاتل عائلته فى قنا مريض نفسى أدمن مخدر«الشابو»

أكدت التحريات الأولية لأجهزة الأمن بقنا، أن المتهم بقتل أفراد عائلته بالكامل يعاني من مرض نفسي بسبب تعاطي مخدر الشابو.

ولقي شخص مصرعه بقنا، بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء ضبطه، لقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه أفراد عائلته ووفاة ثلاثة منهم.

كان مركز دشنا بمديرية أمن قنا قد تلقى بلاغًا بقيام (عامل- مقيم بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد عائلته داخل منزله، لمعاناته من مرض نفسى نتيجة إدمانه مخدر الشابو، ونتج عن ذلك وفاة كل من (والده، والدته، زوجته)، وإصابة كل من (شقيقته وزوجها) بأعيرة نارية متفرقة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية والأمن المركزى، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا برئاسة اللواء مسعد أبو سكين مدير الأمن، وطارق يحيى مدير المباحث، تم استهداف المتهم المذكور بمسكن خاص به تحت الإنشاء بأرض زراعية بدائرة المركز ولدى استشعار المتهم بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف ونتج عن ذلك مصرعه وعُثر بجواره على (بندقية آلية– عدد كبير من الطلقات).

وأسفر التعامل عن إصابة أحد الضباط وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.