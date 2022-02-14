الإثنين 14 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة فى واقعة تسمم أسرة كاملة بالتجمع الأول

واقعة تسمم
واقعة تسمم

يجرى رجال مباحث القاهرة تحقيقات موسعة في واقعة تسمم أسرة كاملة مكونة من أب وأم و3 بنات، في ظروف غامضة بمنطقة التجمع الأول.

كانت قد  تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود حالات تسمم داخل شقة بمنطقة البنفسج بالتجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين إصابة أسرة مكونة من أب وأم و3 بنات بحالة تسمم، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مركز سموم الدمرداش، وجار جمع التحريات ومناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مباحث القاهرة تحقيقات تسمم أسرة كاملة التجمع الاول

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وائل لطفي

الفن المصرى

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