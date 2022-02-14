الرعاية الصحية: نجاح فريق مستشفى التضامن فى إنقاذ مريضة من شلل رباعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى التضامن من إنقاذ مريضة من شلل رباعى محتم.

وأشارت إلى أن التخصصات المنفردة و العمليات الدقيقة هي إحدي مميزات مستشفى التضامن ببورسعيد، ومنها: جراحة العظام خاصة جراحة العمود الفقري.

وأضافت أن المريضة حضرت إلي عيادة العمود الفقرى تعانى من ضعف فى الوظائف الحركية والحسية للأطراف الأربعة وعدم القدرة على السير بطريقة سليمة، وبمناظرة الحالة وعمل الأشاعات والفحوصات اللازمة تبين أنها تعانى من ضيق شديد فى القناة الشوكية العنقية وكدمة شديدة بالحبل الشوكي.

وأفادت بأنه تم إجراء جراحة توسيع للقناة العصبية، ورفع الضغط على الحبل الشوكي مما أدى بدورة لتحسن حالة الأطراف الأربعة وتحسن الوظائف الحركية والمريضة الآن بفضل الله قادره على الحركة مرة أخرى، بعد عملية دامت أكثر من 6 ساعات متكاملة بالعمود الفقرى.

وقالت إنه أجرى الجراحة نخبة من الأطباء ضم؛ احمد عبد اللطيف استشارى جراحات العمود الفقرى، الدكتور محمد رشاد اخصائي جراحات العمود الفقرى، والدكتور أحمد أمين اخصائي التخدير و علاج الألم.

وأصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أمس دوريتها الإخبارية الأسبوعية، "رعاية نيوز"، والتي تعبر عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولى والمحلي، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

واستهلت "رعاية نيوز" باجتماع اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل والتي ترأسها الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي أكد خلاله دعم تطوير برامج الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بمنظومة التأمين الصحي الشامل لتأكيد تشغيلها وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأشارت "رعاية نيوز" خلال نشرتها الدورية، إلى زيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لأول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال ميد"، مثمنًا الشراكة مع القطاع الخاص لما لها من مردود على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.