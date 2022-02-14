غدًا ثانى جلسات محاكمة متهم هتك عرض فتاة بمدينة نصر

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الثلاثاء، محاكمة المتهم "أحمد .ن" عاطل محبوس على ذمة القضية لاتهامه بهتك عرض فتاة في مدينة نصر.



وصدر القرار خلال جلسة اليوم، برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر وعبد العظيم العشري الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه فى 26 سبتمبر الماضى بدائرة قسم مدينة نصر مدينة نصر بأنه هتك عرض المجنى عليها "تقى .ع" بأن لامس جسدها وإتيانه بفعل فاحش.

وكشفت شهادة المجنى عليها وهى تعمل موظفة بشركة خاصة أنها وحال استقلالها إحدى الحافلات فوجئت بقيام المتهم بعمل فعل فاحش ملامسا به جسدها فاستغاثت بالمارة وتمكنوا من ضبطه، وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة وذلك على نحو ما شهدت به المجنى عليها.