حسام الطحاوى: حياة كريمة أنقذتنا من الهلاك

انجازات المبادرة الرئاسية

قال حسام الطحاوى، أحد سكان قرية الزرابي، التابعة لمحافظة أسيوط، إن مبادرة «حياة كريمة» أنقذتنا جميعا من الهلاك، حيث استطاعت أن توفر لنا حياة آمنة في كافة الجوانب المعيشية التي كنا نتمناها منذ سنوات طويلة، مما دفعنا ذلك للشعور بالتطوير الملحوظ وغير المسبوق.

وتابع الطحاوي أن الطرق كانت مظلمة قبل بدء مبادرة «حياة كريمة»، حتى وفرت المبادرة للقرية إنارة في جميع الطرق والحواري، مما جعل الحوادث تقل بشكل كبير مقارنة بالسابق، فالجميع كان يشعر بالقلق والخوف قبل الخروج من منزله، مؤكدًا أن الآن الطرق آمنة، وسريعة.

وأشار إلى أن مدخل القرية أصبح مطورا بشكل غير معهود، مما جعل الكثير من أبناء القرية يتباهون بالتطوير غير المعهود في شوارع ومداخل القرية، مؤكدًا أن المبادرة ساعدت الأهالي في تحمل أعباء الحياة.



واستكمل أن «حياة كريمة» قدمت يد العون لكل الفئات المهمشة، إذ ساعدت أصحاب الأمراض المزمنة والوبائية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال القوافل الطبية التي وقعت الكشف على كل المواطنين لحمايتهم من الإصابة بالأمراض، ونشر الوباء بينهم، خاصًة في ظل الموجة الحالية من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي دفع القائمين على المبادرة الرئاسية لتوزيع الكمامات الطبية، والكحول على المواطنين، علاوة على توعيتهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية.



وأكد أن المبادرة الرئاسية حرصت على تقديم الدعم لكل المواطنين الذين لا يملكون مصدر دخل من خلال إنشاء العديد من المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، الأمر الذي هون على الأهالي، وجعلهم قادرين على تحمل أعباء الحياة.



وأضاف أنه يتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تدشين هذه المبادرة التي أثرت في الحاضر، والمستقبل للمواطنين، منوهًا:" الرئيس وعد ووفي"، متمنيًا أن تستمر المبادرة الرئاسية في عملها حتى يتم القضاء على الفقر.