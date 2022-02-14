الغيرة والشك.. رأي البنات والشباب عن أسباب «الفركشة» في عيد الحب

يصادف اليوم 14 فبراير 2022 الاحتفال بعيد الحب، حيث يعتبر من أسمى وأرقى المشاعر النقية بين الأشخاص ويتم إطلاق اسم «يوم الفلانتين» على عيد الحب، وآخرون يطلقون عليه «عيد العشاق» حيث يحتفل الكثير من المواطنين بهذه المناسبة من خلال تبادل الهدايا بينهم، كما أن مشاعر الحب متبادلة بين الحبيبين طوال العام إلا أن هذا اليوم ينتظرونه للاحتفال بشكل خاص.

ووجهنا تساؤل للفتيات والشباب حول كثرة الخلافات والانفصال في الفترة الأخيرة، وكان السؤال حول سبب «الفركشة» مع الحبيب.

قالت سارة عبدالله إنها لم تمر بتجربة حب في السابق، لكنها ترى أن العلاقات نادرًا ما تستمر خاصة في سن صغير فمشكلات الغيرة والشك هي الأبرز بينهم، بينما قالت آية حسن: «السبب الغيرة الزائدة» بينما ردت ياسمين ناصر أن سبب الانفصال هو الشك المستمر، فعدم الثقة تعد من أصعب الأمور التي تقع على الست في العلاقة، فأساس الحب هو الثقة وعدم وجودها ينفي بالطبع الحب.

وتناولت هايدي: «قالت بسبب الأنانية لديه، وأنها كانت لا تشعر بالأمان معه ودائما الطرف الآخر يفكر في نفسه فقط وأنها طوال الوقت تتنازل في أمور كثيرة لكي تستمر العلاقة، ولم تحصد تقدير لما قدمته».

وجاء محمود الرفاعي قائلا: «الحمدلله لا يوجد سبب غريب للانفصال، العلاقة انتهت بالتراضي والدعاء بالتوفيق للطرفين في القادم، بينما جاء رد أحمد الأنصاري: أن سبب الانفصال لم يصدر منه ولم يعرف سببه للوقت الحالي وتركها في الصف الثالث الثانوي لكي تكمل مسيرتها التعليمية وعندما عاد إليها تركته ونسيت كل شئ».

ووفقًا لموقع «the sum» يستطيع أي شخص التعافي من «الفركشة» عن طريق ممارسة الهوايات المفضلة له، أو الخروج مع أصدقاؤه، البحث حول الحكمة في انتهاء العلاقة بينهم، والتركيز في العمل وغيرها من الأمور التي يمكن أن تجعلك تتخطى هذه المرحلة.